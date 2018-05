Ikea’s Zweedse gehaktballetjes zijn Turks

Köttbullar staat algemeen bekend als het nationale gerecht van Zweden. Maar in werkelijkheid blijkt het gebaseerd op het recept dat koning Karel XII mee naar huis bracht uit Turkije in het begin van de 18de eeuw.

„En dat zijn de feiten”, meldt de officiële Twitter-account van Zweden.

Turken hebben direct gereageerd op deze ’bekentenis’ en wijzen er fijntjes op dat er wel meer ’gestolen’ is uit het land.

Koning Karel leefde een tijdje in Bender (Moldavië en destijds Turks grondgebied) nadat hij in 1709 een oorlog had verloren tegen de Russen. Hij regeerde van 1697 tot 1718. In 1714 keerde de koning terug naar Zweden.