Man overlijdt na eten oester: ’Kans van 1 op een miljard’

Eén man had oesters gegeten in het Rustic Inn Crabhouse in Fort Lauderdale. Volgens een rapport zou een van de oesters die de man had gegeten besmet zijn met het Vibrio-virus. De manager van het restaurant vertelde aan een lokale krant dat er ongeveer 1200 oesters werden geserveerd op de dag dat de man daar at. „Hij had die ene op een miljard die slecht was”, aldus de manager. „Ik voel me verschrikkelijk.”

Hoe klein de kans op een slechte oester ook is, de man was de tweede persoon in de staat Florida die deze maand stierf aan een rauwe oester. Op 9 augustus stierf in een andere plek ook al iemand door een oester die besmet was met de bacterie, dat meldt The New York Post.

In beide gevallen ging het om oesters die uit Louisiana kwamen. Er wordt nog onderzocht of de zaken met elkaar te maken hebben.