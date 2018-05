Indonesische vulkaan Marapi barst uit

De Marapi vulkaan. Ⓒ Hollandse Hoogte / De Agostini Editore SpA

JAKARTA - De vulkaan Marapi op het Indonesische eiland Sumatra is uitgebarsten. Dat gebeurde nadat al enkele dagen hogere activiteit was geregistreerd bij de berg in Midden-Java. Volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor de bevolking.