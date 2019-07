Vrouw sproeit tuin, zet straal op wildplassers en raakt gewond

De vrouw merkt iets na middernacht dat een aantal jongens aan het wildplassen is in een steeg bij de Kerkstraat, bij een cathechisatielokaal. Volgens de politie maakt de vrouw daar een opmerking over, maar als de jongeren zich daar niets van aantrekken, zet ze de waterslang op het gezelschap.

Eén van hen probeert vervolgens de slang af te pakken. Bij de worsteling valt de vrouw en wordt ze over de tuintegels gesleurd. Ze raakt gewond aan haar vinger, elleboog en knie. De vrouw heeft aangifte gedaan. De politie is op zoek naar getuigen.

Het Friese watersportdorp wordt in de zomermaanden drukbezocht door jongeren.