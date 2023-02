Vrouw, baby en kleuter slachtoffers gezinsdrama in Vlaanderen: ’Ik kan het niet bevatten’

Een getuige ontdekte de lichamen toen ze de deur van het appartement in de Houtmolenstraat in Overpelt opende en de flat betrad: een baby van ongeveer een jaar oud, een kleuter van drie jaar en hun moeder bleken om het leven te zijn gebracht. De man van 38 sloeg na de drievoudige moord op de vlucht in zijn auto.

De getuige alarmeerde vervolgens de hulpdiensten. Het was vrijwel onmiddellijk duidelijk dat de dader niet tot de slachtoffers behoorde. In korte tijd startte een klopjacht waarbij een politiehelikopter en speurhonden werden ingezet.

De politie vermoedde - na het traceren van het gsm-signaal van de verdachte - dat de man zich nog in de buurt van de plaats delict bevond.

Omdat het gezin Bosnische roots heeft, werd gevreesd dat de dertiger via Duitsland in zijn vaderland zou proberen te raken. Verkeerscamera’s werden afgespeurd in de hoop een glimp van de vluchtwagen op te vangen.

Verdachte overleden

Uiteindelijk werd het voertuig van de man rond half tien aangetroffen. Zijn auto stond op een verlaten zandweg in een bosrijke, dunbevolkte omgeving, vlakbij het kanaal in Sint-Huibrechts-Lille. De overleden verdachte lag bij zijn auto op de grond. Alles wijst erop dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd.

Waarom de man precies tot zulke gruweldaden is overgegaan, is onduidelijk. Het koppel zou in een scheiding gezeten hebben.

Het nieuws van de drievoudige moord en zelfmoord is in de buurt hard aangekomen. Volgens een bewoner van hetzelfde appartementsblok hadden de man en vrouw vaker ruzie en waren ze uit elkaar. De vrouw had al aangegeven dat ze zich onveilig voelde. Over de exacte reden van deze daad is niets bekend. Wel dat het koppel in scheiding lag.

De autoriteiten in de province Limburg laten weten dat een onderzoek naar het familiedrama loopt. Verder communiceerde het parket niet over de zaak.

Zoveelste ruzie

Het nieuws van de drievoudige moord en zelfmoord komt hard aan in de buurt. Een man die in hetzelfde blok woont, was thuis op het moment dat het gezinsdrama zich voltrok. „Ik hoorde gestommel, alsof er meubels omvielen”, vertelt hij. „Op een bepaald moment heb ik ook een knal gehoord. Het ging om een raam dat gesneuveld was”, herinnert de man zich. Volgens hem hadden ze ruzie. Maar dat was niets nieuws. „De vrouw zou eerder al hebben aangegeven dat ze zich onveilig voelde. Intussen zouden ze uit elkaar zijn gegaan.”

Ook andere buurtbewoners zijn verbijsterd. „Over dit soort drama’s lees je wel eens, maar dan lijkt het altijd zo ver van huis. Maar nu gebeurt zoiets in Overpelt, ik kan het gewoon niet vatten”, vertelt een vrouw die wat verderop in de straat woont. Ze werd zondagavond opgeschrikt door zwaailichten. „Het is altijd erg, maar vanaf het moment dat er kinderen bij zijn betrokken, dan is het nog verschrikkelijker. Ze hadden nog een heel leven voor zich”, laat een andere buurtbewoner zich ontvallen. Een man die komt voorbij gewandeld heeft het nieuwsbericht gelezen. „Ik kan het niet vatten. Hoe achter zo een onopvallende gevel zich zo een drama kan afspelen. Daar word ik even stil van.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.