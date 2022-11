Rutte: ’We hebben ons in slaap laten sukkelen met asiel’

„Je ziet na corona dat de aantallen hoog liggen”, zegt Rutte. Dinsdag zat hij bij de VVD-fractie, waar hij als voorman van de partij erkende dat de instroom te hoog is. Als premier geeft hij een ander antwoord op de vraag of een instroom van 50.000 volgend jaar te hoog is. „Daarover zijn we in gesprek.” Verschillende bewindspersonen van de VVD en CDA al wel in interviews hebben gezegd dat de instroom omlaag moet, maar kennelijk is dat nog geen kabinetsstandpunt.

Wanneer het gesprek daarover leidt tot maatregelen wil de premier niet zeggen. „We zijn met elkaar in gesprek over migratie. Het moet zo snel mogelijk, want we verwachten een instroom van 50.000 volgend jaar.” Hij noemt de fractievergadering van de VVD ’een zware vergadering’, al wil hij niet zeggen wat is toegezegd.

„De fractie maakt zich grote zorgen over de asielinstroom, dat ben ik daar mee eens. Het was heel intens.” Rutte denkt dat de instroom binnen de verdragen waaraan Nederland is gebonden omlaag kan worden gebracht. „Daar gaan we de komende weken en maanden aan werken, ik ben er van overtuigd dat we er iets aan gaan doen.”

Geen asielstop

Een asielstop is volgens Rutte geen optie. „Een asielstop bevindt zich buiten alle verdragen, ik ga pas over maatregelen praten als we eruit zijn.” Volgens Rutte is er te weinig aandacht geweest voor de instroom tijdens corona, omdat de instroom door reisbeperkingen toen laag was. „We waren een beetje in slaap gesukkeld tijdens corona, de cijfers zijn nu hoog.”

In de coalitie wordt verschillend gedacht over maatregelen om instroom te beperken. Hoe de verhoudingen precies liggen wil Rutte niet zeggen. „Ik ga pas daarover praten als we daar met z’n vieren uitkomen.”

