Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe reeks aanrandingen houdt politie flink bezig: ’Broeken opgestuurd voor DNA-onderzoek’

Door Richard Zut en Virginia Groenendijk Kopieer naar clipboard

Teamleider Jaap Grippeling van het politieteam Zeden. Ⓒ jjfoto.nl / Jan Jong

Opnieuw houdt een reeks aanrandingen in en rondom Alkmaar de politie bezig. Van mei 2020 tot begin 2022 was het ook al ruim dertig keer raak. Wat doet het team Zeden om de dader(s) te pakken en zit er schot in de zaak? Teamleider Jaap Grippeling: „Er zijn meerdere broeken opgestuurd voor DNA-onderzoek.”