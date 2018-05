Monopolie lotto onder vuur

Zo’n beperking geldt niet voor het organiseren van goededoelenloterijen, terwijl er volgens de hoogste bestuursrechter weinig verschillen zijn tussen lotto’s en dit type loterijen.

De gokmarkt is al jaren het toneel van een felle strijd tussen Nederlandse aanbieders en buitenlandse gokbedrijven. Ondanks meerdere gerechtelijke uitspraken, heeft de overheid de markt gesloten.

Vergunning

De lotto mag nu alleen georganiseerd worden door de Nederlandse Loterij, voorheen De Lotto en Staatsloterij. Het bedrijf heeft de vergunning onderhands verkregen. Buitenlandse partijen zijn jaren geleden met succes naar de rechter gestapt, omdat ze het niet eens zijn met de onderhandse verlening.

De Kansspelautoriteit en de Nederlandse Loterij gingen in beroep bij de Raad van State. De hoogste bestuursrechter oordeelt nu dat de overheid beter moet motiveren waarom er uberhaupt maar één vergunning voor het organiseren van lotto’s is. Over het onderhands verlenen van de huidige vergunning krijgt de gokmarkt nu geen duidelijkheid.

Krasloten

In een andere zaak hebben de buitenlandse gokbedrijven verloren. Ze azen namelijk ook op het organiseren van sportprijsvragen en het uitgeven van krasloten. De hoogste bestuursrechter oordeelt in deze kwestie dat de vergunning terecht onderhands wordt verleend.

Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de overheid een stevige vinger in de pap heeft bij de Nederlandse Loterij. Om gokverslaving en criminaliteit tegen te gaan mag Nederland bovendien in deze gevallen kiezen voor slechts één vergunning.

Goede doelen

Dat de overheid terughoudend is met het vrijgeven van de gokmarkt heeft onder andere te maken met de gulle schenkingen van de Nederlandse kansspelaanbieders aan de sport en goede doelen.

Zo geeft de Nederlandse Loterij, voorheen De Lotto en Staatsloterij, 17 miljoen euro aan achttien goede doelen en 45 miljoen euro aan sportkoepel NOC*NSF.