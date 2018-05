Wie staat op welk Bevrijdingsfestival?

Welke artiesten zijn waar precies te bewonderen?

Haarlem

In de Haarlemmerhout vindt traditioneel een van de grootste Bevrijdingsfestivals plaats. Namens de drie Ambassadeurs van de Vrijheid (die per helikopter meerdere locaties zullen aandoen) komt My Baby langs en verder staan er onder meer optredens van DI-RECT, Jacqueline Govaert, Alain Clark, Jeangu Macrooy en het Belgische Triggerfinger op de rol.

Zwolle

Het Zwolse Park De Wezenlanden is het andere écht grote festival. In Overijssel landt de helikopter voor ‘ambassadeur’ dj Fedde le Grand. Daarnaast komt Miss Montreal langs in haar oude woonplaats, ’s middags staat Wulf op het grote podium, ’s avonds Kraantje Pappie en uiteindelijk Chef’Special.

Groningen

Geen Dotan in het Groningse Stadspark, die heeft al zijn optredens afgeblazen nadat zijn sociaal mediaal bedrog uitkwam. Maar er blijft genoeg leuks over. Ronnie Flex, de derde en laatste Ambassadeur van de Vrijheid, vliegt langs. Opmerkelijk is wellicht dat het opzwepende Jungle By Night al om 13.00 uur ’s middags de bühne opgestuurd wordt. Dat 2ManyDJs met een dj-set afsluiten klopt dan weer wel.

Leeuwarden

Ook het noorderlijke Leeuwarden zal bezoek krijgen van Ronnie Flex. Behalve de rapper wordt Friesland getrakteerd op optredens van onder meer het aanstormende Traudes en The Overslept, terwijl ook het doorgewinterde Claw Boys Claw langskomt. Traditie hier is bovendien dat er eigen Friese Ambassadeurs van de Vrijheid worden aangewezen. De opening is daarom aan Elske DeWall, Twarres, Iris Kroes, Piter Wilkens, Janneke Brakels en Raynaud Ritsma, samen met de Koninklijke Luchtmachtkapel.

Assen

Drenthe is de derde provincie die Ronnie Flex aandoet op zijn drukke ronde. Verder kunnen vooral liefhebbers van gitaargeweld hun hart ophalen op festivalterrein Baggelhuizen: Jett Rebel komt langs, Lucas Hamming en Navarone met een leuk lokaal toetje: de boerenrockers van Mooi Wark.

Almere

Waar men in Groningen afsluit met een dampende set van 2ManyDJs krijgen de Flevolanders ook twee afsluitende dj’s, zij het van hele andere signatuur: Coen & Sander komen hier plaatjes draaien. Voor dit illustere duo beklimt Douwe Bob het podium, Wulf, de Zuid-Afrikaanse rapper Jack Parow en Ronnie Flex.

Utrecht

Fedde le Grand is in de Domstad de dienstdoende Ambassadeur van de Vrijheid, maar hij is niet de enige publiekstrekker. K’s Choice komt namelijk ook naar Park Transwijk, net als The Kik, de bluesrockers van Dewolff, rapper Big 2 (van The Opposites) en ’s middags al de geheel eigentijdse en flink zwangere Roxeanne Hazes

Den Haag

Op het Haagse Malieveld geen stakers, maar vooral heel veel muziek. Fedde le Grand is ook hier van de partij en verder staan onder meer Candy Dulfer, Rondé en Fab Morvan van Milli Vanilli (jawel!) op het programma. En aardig is ook dat op een en dezelfde dag DI-RECT en haar voormalige zanger Tim Akkerman te zien zijn, waarbij de laatste aanrukt met materiaal van Bruce Springsteen.

Wageningen

Het Gelderse Wageningen is de eerste plaats die Ronnie Flex aandoet met zijn Deuxperience band. Na hem zullen Nielson, Borth Of Joy, Kraantje Pappie en Danny Vera nog aantreden, met in de avonduren nog een groot optreden van Miss Montreal, die dus ook al kriskras het land doorgaat vandaag. Last but not least zijn er de hele dag tributes van onder meer Simon & Garfunkel, Pearl Jam en de Rolling Stones.

Vlissingen

Broederliefde, The Kik, Jeangu Macrooy en het mix&matchfestijn van Memphis Maniacs, dat zijn de meest in het oog springende namen op het programma van het Zeeuwse Bevrijdingsfestival. Namens de Ambassadeurs strijkt Fedde le Grand hier in de middag neer voor een set.

Den Bosch

Dansen in Brabant kan bij de organische bluesdance van trio My Baby, dat zeker live een ware sensatie is en geenszins misstaat in een van de drie ambassadeurshelikopters. Oud-Krezip-zangeres Jacqueline Govaert keert terug naar de provincie waar het voor haar allemaal begon. Een aangename verrassing is ook het Amerikaans-Engelse Young Gun Silver Fox aan te treffen op het Bossche programma.

Roermond

Ook Limburg is toebedeeld aan My Baby, waar we verder drie namen op het affiche ontwaren die we ook bij andere Bevrijdingsfestivals hebben gezien. Zo doet Jack Parow ook Roermond aan, net als Alain Clark en Dewolff, de bluesrockers die een thuiswedstrijd spelen hier in het zuiden.

Amsterdam

Onder de noemer Het Vrije Westen moet je voor muziek in het Westerpark zijn. My Baby komt spelen, namens de Ambassadeurs. Haevn is ook zeker de moeite van het bewonderen waard, net als het alternatief ronkende Moss.

Rotterdam

Behalve Fedde le Grand vallen op het Rotterdamse affiche enkele bijzondere gezelschappen op. Zo komt Ladysmith Black Mambazo naar de Maasstad, de Zuid-Afrikaanse zanggroep die wereldberoemd werd door haar bijdrage op Paul Simon’s Graceland. Het twaalfkoppige Gallowstreet is van eigen bodem, maar kreeg eerder North Sea Jazz al aan het swingen. Leven in de brouwerij waar gedanst bij mag worden, aldus het programma.