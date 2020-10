’Man (26) rijdt bewust vrouwen van weg in Helmond’

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

HELMOND - Een 26-jarige man uit Geldrop is door de politie aangehouden op verdenking van een poging tot moord of doodslag. Hij drukte maandagmiddag met opzet een auto waarin twee vrouwen zaten van de weg. Het voertuig van zijn slachtoffers belandde in de berm en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Aanleiding zou een conflict in de relationele sfeer geweest zijn.