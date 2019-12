Positie Snel steeds penibeler

Die oppositiepartijen stemden twee weken geleden, in het emotioneel geladen debat over de toeslagaffaire, nog tegen een motie van wantrouwen van de SP. Maar ze geven aan nu anders in de wedstrijd te staan. De Kamer debatteert woensdag opnieuw met Snel, nu over de zwartgelakte dossiers die ouders afgelopen week toegestuurd kregen.Volgens SGP-Kamerlid Stoffer moet Snel met een ’wonderverhaal’ komen als hij de steun van zijn partij wil houden. „Alles wat we tot nu toe hebben gezien, is niet genoeg”, voegt Stoffer daaraan toe.

Ook GroenLinks, dat vorige week in eerste instantie ook nog tegen een spoeddebat over de zwartgelakte dossiers die ouders kregen stemde, heeft genoeg gezien. De staatssecretaris is volgens Kamerlid Snels nu ’onderdeel van het probleem’ in plaats van de oplossing geworden.

Daarmee is Snel het vertrouwen van bijna de gehele oppositie kwijt. De overige partijen steunden twee weken geleden in het emotioneel geladen debat al de motie van wantrouwen die SP’er Leijten indiende.

Bekijk ook: Motie van wantrouwen tegen Snel in toeslagdebat

„Ik denk dat Snel de eer aan zichzelf moet houden”, zegt Leijten inmiddels. En binnen 50Plus valt te horen dat de kans groot is dat ’barbertje hangt’. Ze zou graag samen met SGP een motie van wantrouwen indienen. Daar heeft Stoffer nog niet over nagedacht, hij laat weten dat het voor hem weinig toevoegt of hij de motie mede ondertekent of steunt.

Het politieke lot van Snel lijkt nu in handen te liggen van oud-VVD’er Van Haga. Hij laat weten het debat af te wachten, maar zit er minder hard in dan de rest van de oppositie. „Nu weer een nieuwe staatssecretaris inwerken, dat zie ik ook niet zo zitten.”