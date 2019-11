Start openbare zittingen over afzetting Trump

In de zittingen worden in beginsel geen nieuwe feiten naar voren gebracht, maar worden de getuigen uit de zittingen die al achter gesloten deuren zijn gehoord, nu in het openbaar ondervraagd. Commissievoorzitter Adam Schiff was als eerste aan het woord. Hij zei dat het volgens hem volkomen duidelijk is dat Trump misbruik van zijn macht heeft gemaakt door een buitenlandse mogendheid uit te nodigen zich met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien.

De Democraten in het Huis willen het publiek overtuigen dat Trump opzettelijk zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski onder druk heeft gezet om een onderzoek te starten naar het reilen en zeilen in Oekraïne van de vooraanstaande Democraat ex-vicepresident Joe Biden. Die wil aan de presidentsverkiezingen van 2020 meedoen.

Op de agenda staan woensdag een diplomaat van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse waarnemend ambassadeur in Oekraïne, William Taylor. De topdiplomaat wordt beschouwd als de belangrijkste getuige van de Democraten.