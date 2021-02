Jongen tussen vliegwielen: ’Verstekeling in lucht bijna altijd dodelijk’

„Hij ligt in het ziekenhuis en heeft nog geen verklaring af kunnen leggen. Hij was ernstig onderkoeld. We weten geen nationaliteit en ook geen reden van deze wanhoopsdaad”, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Volgens vliegveiligheidsexpert Benno Baksteen, oud KLM-gezagvoerder, loopt het met verstekelingen in de lucht meestal fataal af. „Het gaat elk jaar wereldwijd wel om een aantal trieste gevallen. Deze jongeren, soms asielzoekers, beseffen niet dat je op 10 km hoogte buiten niet kunt overleven. Er is te weinig zuurstof en het vriest 50 graden. De vlucht van Londen naar Maastricht is kort en lager. Dat was zijn redding. Meer geluk dan wijsheid.”

Baksteen heeft het in zijn actieve carrière als piloot ook regelmatig meegemaakt. „Dan zei bijvoorbeeld de luchtverkeersleiding in Japan dat we voor de landing onze wielen boven zee even moesten uitklappen. Want ze wilden niet dat er boven land dode verstekelingen bij mensen in de tuin zouden vallen.”

Er is volgens hem zeker ruimte in een wielkast van een vliegtuig voor een illegale meelifter. „Ze moeten dan wel op het beveiligde luchthaventerrein doordringen, maar dat is erg groot. Dan moet je zorgen dat je in het landingsgestel niet doodgedrukt wordt als de wielen na de start worden ingetrokken. Maar de meesten stikken of vriezen dood.”

Verstekelingen in vliegtuigen zijn volgens luchtvaartautoriteiten een groeiend probleem door het toenemend aantal asielzoekers, net als in trucks en op veerboten. Toch kan wereldkoepel IATA geen exacte cijfers geven. Vaak vallen overleden mensen onderweg uit de wielkast. „Hoe dan ook is het een kansloze missie”, meent Baksteen.