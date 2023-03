Recordaantal migranten aangekomen op Lampedusa

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen 267 migranten aan. Op vrijdagochtend-, middag en avond waren er volgens het persbureau al 1778 migranten geteld. Een aantal boten kwam op de Middellandse Zee in de problemen en kreeg hulp van een reddingsschip en vaartuigen van de Italiaanse autoriteiten, aldus ANSA.

Lampedusa is het zuidelijkste deel van Italië en ligt relatief dicht bij de kust van Noord-Afrika. Migranten proberen vanuit Tunesië en Libië om in bootjes, die vaak niet geschikt zijn voor de Middellandse Zee, de oversteek te maken naar Lampedusa of andere Europese eilanden in de buurt. De reis is niet zonder risico’s, maar desondanks blijven mensen hun leven riskeren.

Het aantal migranten dat Italië via de Middellandse Zee bereikt, loopt snel op. De teller staat dit jaar al op zo’n 21.000. In 2021 en 2022 ging het om ongeveer 6000 personen in dezelfde periode. De kwestie maakt in Italië veel los, zeker nu het land sinds eind vorig jaar de meest rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog heeft. Die vindt dat op Europees niveau meer moet gebeuren om de migrantenstroom tegen te houden.