Moeder laat baby achter na winkeldiefstal Schiedam

SCHIEDAM - Een moeder heeft gisteren een baby van vijf maanden oud achtergelaten in winkelcentrum De Nieuwe Passage in Schiedam. Ze werd betrapt op winkeldiefstal en nam de benen. Ook de oma van de baby was in de winkel.