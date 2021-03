Sander de Kramer in eregalerij groten der aarde: ’Wat lopen al die grote hulporganisaties eigenlijk te doen?’

Sander de Kramer komt in het rijtje te staan met John F. Kennedy, Nelson Mandela, de Dalai Lama en Angela Merkel. Ⓒ Eran Oppenheimer

Hij komt in een illuster rijtje te staan: John F. Kennedy, Nelson Mandela, de Dalai Lama en Angela Merkel. Aanstaande woensdag is het de beurt aan Sander de Kramer (48) uit Rotterdam om de prestigieuze Four Freedoms Award te ontvangen. Een verhaal over een man die meer dan genoeg meemaakte om heel erg cynisch te worden, maar het nooit werd.