Zo populair is het huwelijk nog in jouw gemeente

Kies voor ’huwelijken’ of ’geregistreerde partnerschappen’ om voor die onderwerpen de gegevens te bekijken. Dit zijn de aantallen van 2015 en 2016 bij elkaar opgeteld - dit omdat de aantallen per gemeente anders heel laag kunnen worden. Daarnaast vind je hier het percentage huwelijken en geregistreerd partnerschappen ten opzichte van het totaal aantal verbintenissen in een bepaalde gemeente.

In twee jaar tijd trouwden bijna 130 duizend stellen, tegenover ruim 28 duizend paren die een handtekening zetten onder een geregistreerd partnerschap.

Vooral in het noordoosten kiezen relatief meer stellen voor geregistreerd partnerschap dan in de rest van het land. De gemeenten Olst-Wijhe en Ferwerderadiel vallen het meest op, meer dan veertig procent van het totaal aantal verbintenissen is hier een geregistreerd partnerschap. Landelijk is dat achttien procent. In de meer gelovige gemeenten Urk, Elburg en Vlieland trouwen relatief nog verreweg de meeste stellen, meer dan 92 procent.

Het geregistreerd partnerschap wordt volgens het CBS steeds populairder. Dat zie je terug in de kaart.

