Ⓒ STUDIO KASTERMANS/CASPER VAN BUNSCHOTEN

Huizen - De geboorte van een kind is altijd al een feest. Als je dan ook nog eens op je eigen verjaardag moeder wordt, is het dubbel feest. Maar het kan nog een tandje feestelijker. De Huizense Eline Vos beviel op haar verjaardag 12 mei van haar tweede zoon. Precies twee jaar daarvoor was al haar oudste kind geboren.