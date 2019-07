’Bestuurder speedbootcrash had gedronken’

De man blies 225 µg/l, waar 220 µg/l is toegestaan. Hij is sinds donderdagavond weer op vrije voeten, maar hij blijft wel verdachte. Hij wordt verdacht van het aanvaren van een ander vaartuig met de dood tot gevolg.

De schok was groot op het strand van Zouteland, vorige week. „Het was vreselijk om te zien”, zegt de 54-jarige Antwerpenaar die niet met zijn naam in het nieuws wil. „Een speedboot voer richting het strand en zette daar twee mensen af. Daarna keerde de man de speedboot om, terug de zee in, en gaf flink gas. Toen raakte hij het rubberbootje. Iemand anders die erin zat kon nog op tijd eruit springen, maar het meisje zat er nog in.”

Het onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk op 23 juli is nog in volle gang. Er moeten nog getuigen worden gehoord en bewijzen worden verzameld.

Intussen is de verslagenheid in Neer groot. Op de school het slachtoffer wordt een bijeenkomst voor mede-leerlingen gehouden.

Het meisje kwam vaak in Zeeland. „Dat was toch wel hun vakantieplek”, zegt een bekende van de familie.