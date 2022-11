Vier militairen aangehouden voor bezit harddrugs

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Vier militairen zijn door de Koninklijke Marechaussee aangehouden op verdenking van het bezit van harddrugs. Twee zijn donderdagochtend aangehouden in Nederland, een in Duitsland en een op Sint-Maarten. Of het ging om een delict in werk- of privétijd kon een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. Hij sluit meer aanhoudingen niet uit.