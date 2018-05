Slachtoffers kluisjesroof verenigen zich

Advocaat Jasper Hagers treedt namens hen op, zo laat hij Omroep Brabant weten. Hij wil eerst in gesprek met de bank.

„Gedupeerden merkten dat niet iedereen op dezelfde wijze behandeld werd”, zegt Hagers tegen de omroep. „Veel mensen zijn overdonderd door de druk die de bank uitoefent om informatie te delen, bijvoorbeeld over de herkomst van het geld. Ze willen eerst duidelijkheid voordat er iets getekend wordt”.

In de huurovereenkomst staat dat gedupeerden maximaal 45.000 euro schadevergoeding kunnen krijgen. Dan moeten ze wel aantonen wat er in lag. „Als mensen iets in een kluis leggen, denken ze er niet aan om foto’s te maken. Je legt het bij een bank omdat die belooft er goed op te zullen passen en die garantie ook geeft.”

„Het wordt maatwerk. Wie zes ringen in de kluis had liggen, moet die zonder bewijs vergoed kunnen krijgen als er bijvoorbeeld facturen van twee ringen zijn”, aldus de advocaat.

De Rabo heeft een brief van Hagers gekregen en zegt tegen de omroep nog op een antwoord te studeren, maar dat iedereen gelijk behandeld wordt.

Maandag werden twee beveiligers van de bank aangehouden. Zij zouden de dieven hebben geholpen binnen te komen.

Bekijk ook: Twee beveiligers gearresteerd om spectaculaire kluisjesroof