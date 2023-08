Thailand kiest Srettha Thavisin tot nieuwe premier

Een absolute meerderheid van beide kamers van het parlement schaarde zich achter Srettha van partij Pheu Thai. Hij werd gesteund door partijen die achter het koningsgezinde leger staan en waar mogelijk een coalitie met zal worden gevormd. Het leger greep in zowel 2006 als 2014 de macht en zette de toenmalige regeringen van Pheu Thai af.

Pheu Thai is sinds de verkiezingen van mei de tweede partij van het Thaise koninkrijk. De oppositiepartij kreeg de kans een regeringsleider naar voren te schuiven, omdat de kandidaat-premier van de grootste partij steun in het parlement tekortkwam. Later werd een tweede stemming over deze Pita Limjaroenrat van het progressieve Move Forward geblokkeerd.

De Move Forward-partij stuitte op het verzet van conservatieve parlementariërs. De partij wordt door hen bekritiseerd omdat het onder meer tegen de zware straffen voor majesteitsschennis is. De stemming over Srettha werd gehouden op de dag waarop partij-oprichter Thaksin Shinawatra na vijftien jaar ballingschap terugkeerde naar Thailand. Hij was de premier van de regering die in 2006 werd afgezet.

De oud-premier werd tijdens zijn verblijf in het buitenland bij verstek veroordeeld tot acht jaar celstraf in vier corruptiezaken, waarvan één verjaard is. Het is niet duidelijk waarom Thaksin nu is teruggekeerd. Volgens geruchten heeft hij met de nieuwe regering een deal gesloten over strafvermindering, maar die informatie is niet bevestigd.