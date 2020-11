Politie steekt stokje voor wanhopig huwelijksaanzoek man (28)

Een van de uitverkoren vrouwen die spontaan om haar hand gevraagd werd, voelde enig ongemak en stapte volgens het Canadese Global News naar de politie van Brits-Columbia. „Een agent in het veld deed onderzoek en ontdekte dat de man meerdere mannen en vrouwen op dezelfde dag vroeg of ze met hem willen trouwen”, melden de veiligheidsdiensten in een verklaring.

„De politie heeft de man opgespoord en berispt om zichzelf in bedwang te houden.” Of en wat voor ring de man bij zich had, is niet duidelijk.