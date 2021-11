Kraandrijver schiet aangereden jongen (13) te hulp: ’Ik dacht er niet bij na, handelde gewoon’

Binnenland

Beschonken automobiliste ramt in no-time verkeers- en lantaarnpaal, agressief tegen politie

Een vrouw is in de nacht van zondag op maandag tegen twee verkeerspaaltjes en een lantaarnpaal gereden op de Soomerwegh in Castricum. Ze is na het ongeluk aangehouden omdat ze ’niet meewerkte’ en te veel gedronken had.