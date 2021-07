Massale woede in VK om verplichting vaccins

Niet alleen togen groepen Britten maandag weer naar Parliament square in London, maar ook prominente wetenschappers en rechters keren zich tegen het plan van Boris Johnson. Ⓒ EPA

LONDEN - De verplichting voor jongeren om gevaccineerd te zijn als ze in september nog een club of discotheek in willen, schiet volledig in het verkeerde keelgat van de Britten. De horeca is pislink maar ook wetenschappers en rechters scharen zich achter de kritiek.