Kabinet beraadt zich op ’ferme reactie’

Het kabinet veroordeelt de Russische erkenning van de twee afvallige regio’s in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten, laat minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken maandagavond weten. Het kabinet beraadt zich samen met de EU en NAVO-partners op een ,,ferme reactie’’, aldus de bewindsman.

De erkenning van de regio’s Loehansk en Donetsk noemt Hoekstra een ,,schaamteloze schending van het internationaal recht, de territoriale integriteit van Oekraïne en de Minsk-akkoorden’’. Eerder op de dag wilde Hoekstra niet vooruitlopen op eventuele straffen vanuit de EU.

Premier Rutte spreekt maandagavond bij Jinek van een ‘zware escalatie’. ,,Dit is eigenlijk het opblazen van de Minsk-akkoorden, het is echt zeer ernstig.’’ Rutte heeft naar eigen zeggen maandagavond nog contact gehad met de Europese Commissie. ,,Afgesproken is dat we overgaan tot een beperkt sanctiepakket, gericht op de mensen die hierachter zitten.’’

De precieze inhoud ‘moet nog worden uitgewerkt’. De besluitvorming daarover vindt dinsdag plaats, aldus Rutte.

Vanuit de Kamer klinken geluiden om strenger op te treden. ,,Dit is het moment voor eerste stevige EU-sancties,’’ twittert D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Ook VVD’er Ruben Brekelmans roept de EU op tot een steviger sanctieregime. ,,Poetin erkent nu twee provincies in Oost-Oekraïne als onafhankelijk, een groter gebied dan onder controle van de separatisten. Wellicht een voorbode voor een aanval,’’ vreest de VVD’er.

Door erkenning van Rusland kunnen de Russen de rebellen in de zogenoemde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk nu openlijk gaan steunen in hun strijd tegen de Oekraïense regering in Kiev. Alle leden van de Russische veiligheidsraad steunen de erkenning van onafhankelijkheid. Met de erkenning van de rebellenrepubliekjes gooit Moskou olie op het vuur in de Oekraïnecrisis. Rusland wil voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot het westerse militaire bondgenootschap NAVO.