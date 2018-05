’Wij zullen voormalige lijfwacht Bin Laden niet martelen’

Het bericht dat de 42-jarige Sami A. al jaren op kosten van de staat in Duitsland leeft veroorzaakte eerder ophef. De man krijgt maandelijks ruim 1150 euro voor zijn gezin en leeft in of bij Bochum. Omdat in Tunesië foltering dreigt, kan hij niet worden uitgezet.

,,Ik kan u verzekeren en garanderen: bij ons wordt er niet gefolterd'', zegt de Tunesische minister voor Mensenrechten Mehdi Ben Gharbia tegen Bild. De krant concludeert daarop dat niets de uitwijzing in de weg staat.