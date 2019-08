Weer iemand opgepakt om dodelijke steekpartij

Direct na de steekpartij werd al een 24-jarige vrouw uit Rijswijk opgepakt, donderdag hield de politie een 19-jarige man aan. Wat hun rol is bij de steekpartij is niet bekendgemaakt.

Het steekincident gebeurde in een huis aan de Uilebomen in Den Haag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De opgepakte man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

