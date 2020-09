Nederlandse satellieten eindelijk ruimte in geschoten

Artist impression van de Europese Vega-raket, die donderdag is gelanceerd. De raket heeft Nederlandse satellieten aan boord. Ⓒ ESA

Amsterdam - De Europese Vega-raket met Nederlandse satellieten aan boord is alsnog de ruimte in geschoten. De lancering vond donderdagochtend rond vier uur plaats vanaf een basis in Frans-Guyana, een buurland van Suriname.