De klok tikt voor Jacob Zuma: blijft hij zich verzetten tegen arrestatie?

Jacob Zuma blijft zich verzetten tegen zijn celstraf.

Kaapstad - In Zuid-Afrika zijn alle ogen gericht op Jacob Zuma, die zich zondagnacht had moeten melden bij de politie om zijn recentelijk opgelegde gevangenisstraf uit te zitten. De ex-president van de Regenboognatie liet het afweten, waardoor de autoriteiten tot morgen middernacht de tijd hebben om hem te arresteren. Het is nog maar te bezien of dat gebeurt.