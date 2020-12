Kritische journaliste nu ’smoor’ op gehate farma-man

Martin Shkreli (links) en Christie Smythe, zijn grote plaaggeest. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Met haar onderzoeksjournalistiek en vlammende commentaren hielp Christie Smythe, tot voor kort topjournaliste bij Bloomberg news, de Amerikaanse zakenman Martin Shkreli de cel in. De ’meest gehate zakenman’ uit de VS werd rijk over de rug van zieke kindjes, zo werd gezegd en geschreven. Maar nu heeft Smythe zich de woede van ongeveer alle Amerikanen op de hals gehaald door aan te kondigen dat ze verliefd is op, inderdaad, Shkreli.