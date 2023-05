Vrouw die Biden beschuldigt van aanranding vraagt Poetin om burgerschap Rusland

De 59-jarige Reade stelt dat Biden haar in 1993, toen hij nog senator was, heeft betast. Hij zou haar tegen een muur hebben gedrukt en haar onder haar hemd en rok hebben aangeraakt. Ze werkte in die tijd in het kantoor van Biden. In april 2020 stapte ze naar de politie, hoewel het incident verjaard was. Biden heeft de aantijgingen altijd met klem tegengesproken.

Reade zei in het interview met Sputnik dat ze eigenlijk als vakantieganger naar Rusland was gekomen. „Maar toen ik in Moskou uit het vliegtuig stapte, voelde ik me voor het eerst sinds lange tijd veilig”, zei ze. „Ik voelde me gehoord en gerespecteerd.” Nadat ze Biden in 2020 beschuldigd had, voelde ze zich in de VS bedreigd en werd ze een Russische agent genoemd, zei ze.

Zittend naast Maria Boetina, een Russische parlementariër die in 2018 in Washington werd gearresteerd als vermeende spion, vertelde Reade de interviewer dat ze „altijd van Rusland heeft gehouden.” En: „Ik zie Rusland niet als een vijand en veel van mijn Amerikaanse medeburgers ook niet”, zei ze.

Poetin

Reade had één „groot” verzoek: „Ik zou graag bij president Vladimir Poetin het staatsburgerschap van Rusland aanvragen. Ik beloof dat ik een goede burger zal zijn.” Haar Amerikaanse staatsburgerschap wil ze wel behouden, voegde ze eraan toe.