Voormalig politieagent schiet tien mensen neer na ruzie met zijn vrouw in Californië

TRABUCO CANYON - Bij een schietpartij in een bar in de Amerikaanse staat Californië zijn vier mensen omgekomen en zes mensen gewond geraakt, melden diverse Amerikaanse media. Eerder had CBS News vijf doden gemeld, maar dat aantal is inmiddels bijgesteld door de politie. Volgens getuigen begon het incident met een woordenwisseling tussen een gepensioneerde politieagent en zijn vrouw. De ruzie escaleerde en de man opende het vuur.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock