Geldautomaat in Amsterdam vernield door plofkraak

Ⓒ Politie

AMSTERDAM - Bij een plofkraak op de Plantage Middenlaan in Amsterdam-Centrum is even voor 05.00 uur een geldautomaat volledig vernield. Ook de gevel van het pand waar de automaat in de muur zat raakte beschadigd.