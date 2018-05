Treinen staan vrijdagavond 2 minuten stil

,,Op deze manier willen we onze reizigers de gelegenheid geven om op 4 mei de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien te herdenken", aldus het spoorbedrijf.

Op onder meer de stations Alkmaar, Amsterdam Centraal, Arnhem Centraal, Den Haag Centraal, Haarlem, Nijmegen en Utrecht Centraal vinden herdenkingen plaats. In Utrecht zal het NS Harmonieorkest vanaf 19.30 uur de ceremonie begeleiden.

Spoormedewerkers

Speciaal voor de 477 spoormedewerkers die in de Tweede Wereldoorlog tijdens het uitoefenen van hun werk zijn omgekomen, is er vrijdag om 12.50 uur een herdenkingsplechtigheid bij het Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel naast het hoofdkantoor van ProRail in Utrecht.

Ook de treinen en bussen van andere vervoersbedrijven als Arriva en Keolis staan vrijdag om 20.00 uur twee minuten stil.

Voor wie onderweg is met de auto en toch wil herdenken is een parkeerplaats naast de snelweg de veiligste optie, luidt de boodschap van Rijkswaterstaat. ,,Veilig herdenken? Zoek een parkeerplaats, niet op de vluchtstrook!", is de tekst die vrijdag verschijnt op de elektronische borden boven de weg. Rijkswaterstaat is daar in 2008 mee begonnen op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.