Onderzoek: veganisten breken sneller hun botten

„Dit is de eerste studie die uitgebreid kijkt naar het risico op verschillende botbreuken door het hele lichaam en de voedingsgewoonten van de mens”, zo vertelt hoofdauteur en voedingsepidemieloog Tammy Tong van de Oxford Universiteit aan CNN. De onderzoekers concludeerden dat op de 1000 mensen 4,1 meer botbreuken voorkwamen bij vegetariërs en 19,4 extra gevallen waren bij veganisten over een periode van 10 jaar.

Bijna 55.000 gezonde personen uit het Verenigd Koninkrijk beantwoorden een vragenlijst met betrekking op voeding, sociaal-demografische kenmerken, levensstijl en hun medische geschiedenis tussen 1993 en 2001. De onderzoekers deelden de respondenten uiteindelijk in op basis van dieetsoort, namelijk: vleeseters, viseters (pescotariërs), vegetariërs (geen vlees en vis, maar wel zuivel en of eieren) en veganisten (geen dierlijke producten).

Eiwitten en calcium

In totaal werden er over 2016 3.941 botbreuken geconstateerd. In vergelijking met vleeseters hebben veganisten door een lager calcium- en eiwitinname gemiddeld 43 procent meer kans op fracturen in heupen, benen en wervels. Vegetariërs en pescotariërs hebben een hoger risico op breuken in hun heupen. ,,Eiwit en calcium zijn de twee belangrijkste bouwstenen van het bot’’, aldus Lauri Wright, voorzitter van de afdeling voeding en diëtiek aan de Universiteit van Florida.

Kanttekening is wel dat het onderzoek niet helemaal representatief is. Zo deden er vooral blanke, Europese vrouwen aan mee. ,,De resultaten kunnen gezien de beperkte weerspiegeling niet worden gegeneraliseerd naar andere populaties. Verder onderzoek is nodig’’, aldus Katherine Tucker, professor voedingsepidemiologie aan de Universiteit van Massachusetts.

BMI

Ook zou BMI (Body Mass Index) een rol kunnen spelen in dit verhaal. Veganisten en vegetariërs hebben doorgaans een lager BMI, zoals in deze studie ook het geval was. Een lager BMI kan in sommige gevallen ook in verband worden gebracht met het ontstaan van breuken. ,,Denk aan minder demping wanneer een persoon valt’’, zo komt naar voren in het onderzoek.