Peuter belandt met kinderwagen en al in water Harderwijk

Aan Omroep Gelderland vertelt een winkelmedewerkster dat de moeder van het kind in een kledingrek aan het kijken was, toen de wandelwagen in het water rolde. De wagen was voor de ingang geparkeerd.

"Gelukkig is het goed afgelopen"

Een omstander is achter de wagen aan gesprongen: „Ook de moeder ging het water in. Gelukkig is het goed afgelopen”, zegt ze.

Het kindje is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De mensen die een nat pak haalden, konden zich opwarmen in de winkel, zo schrijft de omroep.