’Overheid moet investeren in eigen land’

De Kamer spreekt maandag over hulp aan bedrijven tijdens de coronacrisis. PVV-Kamerlid Dion Graus vindt dat het kabinet nu rijksgebouwen moet opknappen om de bouw aan het werk te houden. Verder stelt hij dat de overheid auto’s van VDL Nedcar moet inzetten. Deze voertuigen worden in het Limburgse Born geproduceerd.

„Eigen Mini’s eerst”, zegt Graus. „Dat is goed voor de werkgelegenheid in Limburg, een krimpgebied.” Hoewel het debat officieel niet gaat over het tweede steunpakket, blikken politieke partijen vandaag vooruit op nieuwe steun aan het bedrijfsleven. Waarschijnlijk presenteert het kabinet woensdag een nieuw pakket.

Regeringspartij VVD roept het kabinet op om snel duidelijkheid te geven. „Het huidige pakket duurt tot 1 juni, ondernemers hebben snel zekerheid nodig of en hoe de overheid ze gaat steunen”, zegt Kamerlid Thierry Aartsen.

De liberaal wil verder dat het kabinet over de brug komt met aanvullende steun voor horeca, kermissen, podia en de recreatiesector. Achter de schermen klinkt al wekenlang onzekerheid over de vraag óf er een aparte regeling komt voor onder andere horecabedrijven. „We mogen deze ondernemers niet laten vallen.”

GroenLinks wil dat het kabinet aandacht vraagt voor ’duurzaamheid’ bij hulp aan bedrijven.