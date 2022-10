Overlevenden vliegtuigcrash in de Andes in 1972 hebben geen spijt van kannibalisme

Op 13 oktober 1972 stortte vlucht 571 neer in de Andes. Aan boord waren 45 mensen, waaronder rugbyspelers en fans uit Uruguay, die op weg waren naar Chili. De piloot raakte de controle kwijt door de dikke mist en crashte tussen de besneeuwde toppen van de Andes. Doordat het wrak hoog in de bergen lag, midden in een pak sneeuw, werden ze maar niet gevonden door de hulpdiensten.

Twaalf mensen hebben de crash niet overleefd en de rest kreeg in de komende 72 dagen te maken met sneeuwstormen, lawines (waardoor 17 anderen overleden) en voedseltekorten. Na tien dagen kregen de overgebleven 16 mensen via de radio door dat de reddingswerkzaamheden gestaakt werden.

Kannibalisme

Een van hen, Roberta Canessa, stelde voor om over te gaan tot kannibalisme om te overleven. „Ja, het was vreselijk, niet te doen”, zei hij tegen The Times, „het was lastig om het in je mond te stoppen, maar we wenden er snel aan.” Later noemde hij zijn overleden vrienden ’orgaandonoren’. Ze hadden simpelweg geen andere keus, zo stelden zij later. Hoewel sommige overlevenden erg gelovig waren, gingen zij uiteindelijk overstag. De overlevenden vonden dat het eten van mensenvlees niet het moeilijkste was, het moelijkste was met name dat het vlees van hun eigen vrienden was.

Na twee maanden overleven in de bergen besloten Canessa en Fernando Parrado om hulp te zoeken. Met sokken vol mensenvlees begonnen ze aan hun afdaling. Na tien dagen vol ontberingen kwamen ze een Chileense herder tegen, die al snel alarm sloeg bij de autoriteiten. Daarna konden zij - na 72 dagen overleven - allemaal gered worden, ondanks dat sommigen de helft van hun gewicht kwijt waren. De overlevenden werden een mediasensatie, en al snel volgden er boeken en verfilmingen.