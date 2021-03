Asielzoekers (14, 15 en 16) aangehouden na gewelddadige inbraak Oisterwijk

De jongens wonen in het azc in Oisterwijk. De 14-jarige hoofdverdachte zat al vast vanwege een winkeldiefstal. Donderdag zijn de andere verdachten aangehouden. Dat meldt Omroep Brabant.

Inbraak

De inbraak in een woning aan de Tilburgseweg in Oisterwijk vond plaats op 21 februari. De oudere bewoner hoorde gekke geluiden, waarna hij poolshoogte ging nemen en oog in oog kwam te staan met een van de inbrekers. Hij greep de inbreker vast, maar kreeg een harde klap in zijn gezicht. Vervolgens sprong de inbreker uit het raam naar beneden en ging hij er vandoor.

Het spoor naar de hoofdverdachte kwam al snel uit op het azc in Oisterwijk. Later bleken ook de twee andere verdachten mogelijk iets te maken te hebben met de inbraak.