Amper aangifte tegen asielzoekers Weert

Op het asielzoekerscentrum in de Limburgse stad komt daarom nu een speciale agent die moet zorgen dat er zaken kunnen worden opgestart.

Dat er nauwelijks aangifte werd gedaan van onder meer bedreiging, diefstal en intimidatie komt volgens burgemeester Heijmans van Weert door een reeks problemen. Niet alleen heeft de kleine basiseenheid van de politie het erg druk, ook willen getuigen vaak geen verklaring afleggen en trekken mensen hun aangifte in.

„Terwijl zowel bewoners, personeel van het azc als winkeliers genoeg meemaken. De agent van de vreemdelingenpolitie die op het asielcentrum wordt gestationeerd, gaat daarom alleen bezig met het opnemen van aangiftes.”

Spoedberaad

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat het azc beheert, gaat de beveiliging verdubbelen, is afgesproken tijdens een spoedberaad over de overlastcrisis. Daar is ook besloten dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek de dossiers gaat lichten van de dertig mannen, allen afkomstig uit veilige Noord-Afrikaanse landen. Doel hiervan is ze zo snel mogelijk uit te zetten. Volgens Heijmans zijn alle dertig asielhoppers, die eerst in andere EU-landen een mislukte aanvraag voor verblijf hebben gedaan.

Extra personeel

Heijmans heeft bovendien binnenkort een gesprek met verantwoordelijk staatssecretaris Harbers (Asiel). Daar zal hij aandringen op extra personeel voor het COA. „Omdat er minder asielzoekers zijn krimpt die organisatie nu, en daardoor komen ze hier mensen tekort. Dat kan niet.” Ook zal hij Harbers vragen met spoed werk te maken van maatregelen waardoor de lastpakken snel kunnen worden uitgezet.