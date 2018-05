’Te dikke’ vrijwilliger slaat dodenherdenking over

„Zand erover en klaar”, laat Jongeneel weten aan Omroep West, waar hij begin april zijn verhaal deed toen hij te horen kreeg dat er in de erewacht tijdens de dodenherdenking op 4 mei geen plek meer was voor ’dikke mensen’.

Hoewel de secretaris van de vereniging al snel liet weten dat de woorden anders geïnterpreteerd moesten worden, deden passages uit de notulen veel stof opwaaien. Daarin stond bijvoorbeeld dat er aardig wat klachten waren binnengekomen ’over mensen met een te fors postuur die rond het monument en de klok staan’.

Belachelijk, vond vrijwilliger Bas Jongeneel. „Wat is een te fors postuur? Ik krijg een andere taak. Ik mag helpen in de catering. Ik weet alleen niet of dat een goed idee is voor iemand met een fors postuur”, zei hij cynisch tegen Omroep West.

Het bestuur van de vereniging Erepeloton Waalsdorp verzekerde ons kort daarop dat iedereen „met het hart op de goede plaats” welkom is om in de erewacht te staan tijdens de dodenherdenking.

Ook volgde er een gesprek met vrijwilligers als Jongeneel. „Ik heb alles uitgesproken met de voorzitter. De zaak is nu klaar”, zegt hij. Meer wil hij er niet over kwijt. Wel laat Jongeneel weten er dit jaar niet bij te zijn. Waarom? Ook daarover wil hij weinig zeggen. „Dat is mijn eigen keuze. Ik wil alles even laten rusten.”

Volgend jaar is Jongeneel wel weer gewoon aanwezig bij de herdenking. Wat hij dan precies gaat doen, is nog niet bekend.