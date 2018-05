’Roy B. deed niets om Orlando te redden’

Ook heeft de Hagenaar geen alarm geslagen. Dit bevestigt de oom van de Orlando tegenover De Telegraaf. Roy B. werd vorige week op vrije voeten gesteld.

Orlando en B. hadden zondagavond 18 februari een afspraak via de homo-datingapp Grindr op de zelfgebouwde visboot van de Hagenaar. B. zou de Rotterdammer twintig euro hebben gegeven om met het openbaar vervoer naar de Haagse wijk Ypenburg te kunnen komen, zo schrijft de lokale nieuwssite Telstar Online.

In het water

Rond middernacht zette B. de tiener weer aan wal, zo blijkt uit getuigenverklaringen en camerabeelden. Daarna zou Orlando, die geen geld had om naar huis te komen, enige tijd door de wijk hebben gezworven, op zoek naar een wifi-spot om iemand te bellen. Ook belde Orlando naar Roy B., die later bij de politie verklaarde dat hij op de boot in slaap was gevallen.

De Hagenaar werd naar eigen zeggen wakker toen hij Orlando hoorde roepen. De jongen zou op dat moment in het water hebben gelegen, zo luidt de verklaring van de Hagenaar. B. deed op dat moment niks. Acht dagen later werd het levenloze lichaam van Orlando gevonden bij een eilandje, precies op de vaste visplek van B.

Roy B. (links) was volgens bekenden die avond aan het vissen. Ⓒ PETER VAN ZETTEN

Hulpeloze toestand

Volgens familie van Orlando wordt B. op dit moment alleen verdacht van ’het in hulpeloze toestand achterlaten van B’. De politie en het Openbaar Ministerie willen dit woensdag niet bevestigen en houden het erop dat ’het onderzoek nog loopt.’

De oom van Orlando gelooft de verklaring van B. niet, zo schrijft hij in een blog. „Je stuurt Orlando 20 euro om naar Den Haag te komen. Daar gaan jullie op jouw bootje naar een eilandje waar jij vaker met homoseksuele mannen afspreekt. Een aantal mannen geeft aan nare ervaringen met jou te hebben gehad, je hoort niet graag nee schijnt het. Mijn vermoeden is dat er iets mis is gegaan tijdens de date.”

In 2014 vertelde Roy B. (27) tegen De Telegraaf nog vol trots over zijn zelfgebouwde vissersboot. Bekijk de video die we hier op 23 apr. 2018 over maakten terug:

