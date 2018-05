Doden bij aanval op kiescommissie Libië

De aanval werd uitgevoerd door een groep gewapende strijders die een vuurgevecht hadden met bewakers van het gebouw. Naast twee mensen die de zelfmoordaanslag uitvoerden werd door anderen het gebouw in brand gestoken. Onder de slachtoffers zijn drie medewerkers van de kiescommissie en vier mensen die werkzaam waren bij de beveiliging van het gebouw.

De kiescommissie registreerde de afgelopen tijd zeker een miljoen nieuwe kiezers in Libië. Een datum voor nieuwe verkiezingen in het land is nog niet bekendgemaakt. De bedoeling is dat die nog dit jaar worden gehouden.

Sinds de opstand die leidde tot de val en dood van dictator Muammar al-Kaddafi in 2011 heerst er chaos in het land. Bekend is dat zich islamitische terreurgroepen van IS en al-Qaeda schuilhouden op afgelegen plaatsen in het land, maar dat er ook slapende cellen in grote steden aanwezig zijn.

De stabiliteit in het land wordt ook bedreigd door de vele gewapende stammen die destijds hielpen met het verdrijven van Kaddafi. Sindsdien raakten zij onderling slaags. Die strijd woedt nog altijd.