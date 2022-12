Anonieme kerstweldoener schenkt 45 enveloppen met 50 euro voor arme gezinnen: ’Dit is hartverwarmend!’

„Door deze gulle gift kunnen we deze mensen honderden gratis maaltijden voorzetten. Werkelijk, dit heb ik nog nooit meegemaakt in al die jaren dat wij dit nu doen. Dat er iemand is die wij helemaal niet kennen, maar die gewoon spontaan binnenstapt en enveloppen met in totaal 2250 euro gaat uitdelen!”

De Buurtvrouw helpt in totaal 48 Schiedamse huishoudens, bijvoorbeeld met boodschappen, of kookt voor hen (prakkies). Die kunnen ze thuis opeten, maar ze kunnen ook naar het pand van de organisatie komen, een oud schoolgebouw aan de Van Beverenstraat in Schiedam. Daar zijn in totaal 53 vrijwilligers werkzaam, alsmede vijftien jongeren met een verstandelijke beperking.

Miranda Pol zette de organisatie zo’n zeven jaar geleden op, samen met haar partner. „We helpen de mensen, grotere gezinnen of alleenstaanden, die om wat voor reden dan ook bijvoorbeeld buiten de boot vallen bij de voedselbank of andere hulporganisaties. Het zijn vaak mensen die net overal tussen vallen, maar het zeker juist nu zo vreselijk moeilijk hebben. Mensen kunnen bij ons terecht, maar we brengen ook thuis. We houden het bewust klein, zodat we weten dat het écht goed terecht komt. De spontane gift van deze gulle gever is dan ook meer dan welkom.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Miranda Pol van De Buurtvrouw brengt zelf ook allerlei spullen bij de arme gezinnen. De gift vindt ze ’hartverwarmend’.

Anoniem

De kerstweldoener in kwestie wilde absoluut anoniem blijven, want volgens Miranda ’ging het niet om hem’, maar om de ’ploeterende Schiedamse gezinnen’ die hij met het extraatje kon helpen. „Terwijl hij bij ons aan de koffie zat, hebben we snel een cadeautje voor hem ingepakt, met een kaartje erbij, zodat we hem toch nog op de een of andere manier konden bedanken. Een van onze medewerkers heeft hem dat vervolgens gegeven.”

De gulle gever bij De Buurtvrouw blijkt ’Koos’ te zijn, een Schiedammer die niet met zijn echte naam in de krant wil. Koos werd uiteindelijk rijk met een eigen bedrijf, maar kende vroeger zelf ook armoede. „We hadden thuis niet veel, op zondag soms wat vlees. Ik heb met kwartjes en dubbeltjes alles bij elkaar verdiend. Verkocht als jonge knul in de Rotterdamse Kuip koetjesrepen om een grijpstuiver te verdienen, of verzamelde na afloop van een wedstrijd de flesjes voor het statiegeld.”

Lekkere dingen

Koos zegt het geld nu makkelijk te kunnen missen en dat hij daarom graag wat doet voor een organisatie als De Buurtvrouw. „Mensen moeten rondkomen met hooguit een paar tientjes. Nu hebben ze in ieder geval de komende tijd lekkere dingen om te eten.” De weldoener hoopt dat er meer mensen zijn die het voorbeeld volgen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Een van de medewerkers met een verstandelijke beperking geeft een cadeautje aan de kerstweldoener, die anoniem wil blijven.

Dat laatste hoopt Miranda natuurlijk ook. Ze zegt het ’ontzettend fijn te vinden’ dat er nog altijd mensen zijn, die iets voor een ander over hebben. „De meeste mensen weten nog niet half zo goed wat dit voor deze gezinnen doet. Dat een organisatie als de onze met dit geld zo veel goeds kan doen. Een keer een cadeautje, een extraatje of een lekkere prak. Het is zó welkom!”

Gulle gevers

Eerder deze maand deelde een anonieme weldoener enveloppen met daarin 50 euro uit aan wachtenden in de rij bij een voedselbank in Noord-Holland. Vlak voor de kerst deed een gulle gever in een kerstmanpak hetzelfde in Brabant. In beide gevallen werden enkele tientallen mensen verrast met een financieel extraatje voor de feestdagen.