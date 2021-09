Premium Het beste van De Telegraaf

In Grote Kerk hangt heerlijke geur van 10.000 bloemen Den Haag rolt loper uit voor koninklijk paar

Door Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

Op de camelkleurige loper legt ’Bloemenmeisje’ Natalia Hoogenraad de laatste hand aan een van de boeketten. Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - De camelkleurige loper is uitgerold. De troon voor koning Willem-Alexander en de stoel voor koningin Máxima zijn opgepoetst. In de afgelopen dagen zijn er 10.000 fleurige en geurige bloemen gestoken. Den Haag is klaar voor Prinsjesdag, wederom door de coronacrisis in een sombere uitvoering.