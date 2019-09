Tweede arrestatie in zaak-Tob Cohen

De verdachte is gisteravond gearresteerd na forensisch onderzoek de afgelopen dagen in de villa van Cohen in Nairobi. De politie zoekt al twee dagen naar sporen in de woning, waar Tob Cohen in onmin samenleefde met zijn echtgenote Sarah.

De ex-topman van Philips wilde scheiden van zijn vrouw en Keniaan worden om te voorkomen dat hij na de scheiding het land zou worden uitgezet. De politie in Kenia vermoedt dat Sarah haar zinnen had gezet op de villa en het vermogen van Cohen en hem daarom liet vermoorden.

De vrouw stond vandaag in Nairobi terecht voor het criminal Highcourt. Ze is officieel aangeklaagd voor moord en blijft langer vastzitten, dat besloot de rechtbank in Kenia. Volgens de rechter zijn er genoeg redenen de van de moord op haar echtgenoot verdachte vrouw vast te houden. Een andere rechter gaat zich maandag opnieuw over de zaak buigen.

De ex van Tob Cohen blijft langer vastzitten. Ⓒ De Telegraaf

Van Tob Cohen ontbreekt nog ieder spoor. Hij is al sinds eind juli vermist. Zijn zus Gabrie en haar man Roy zijn gisteren gearriveerd om de rechtszaak bij te wonen.

De zus van Cohen en haar man kwamen woensdag aan in Kenia om de rechtszaak bij te wonen.

„Ik ben bij met deze nieuwe ontwikkelingen”, vertelde Gabrie. „Het geeft aan dat de politie het onderzoek nu serieus oppakt. Het scenario dat zich nu ontvouwt verbaast me niets. Ik heb steeds vermoed dat Sarah met de verdwijning van Tob te maken heeft en dat ze hulp heeft gehad.”