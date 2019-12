Leerlingverpleger Rahiied A. hoort uitspraak in zaak-insulinemoorden

Ex-verzorger Rahiied A.

ROTTERDAM - Leerlingverpleger Rahiied A. hoort donderdag in de rechtbank in Rotterdam wat zijn straf gaat worden. Tegen de 23-jarige A. is een celstraf van twintig jaar, tbs met dwangverpleging en een beroepsverbod van 25 jaar geëist wegens vier moorden met insuline en meerdere pogingen daartoe.