Verpleegkundigen Helmond krijgen beveiligers tijdens bezoekuren

Volgens het Elkerliek staan er regelmatig te veel bezoekers rond een bed en houden ze geen 1,5 meter afstand. Als verpleegkundigen daar iets van zeggen, reageren mensen soms verbaal of fysiek agressief.

Het ziekenhuis verscherpt de regels. Het controleert extra of een patiënt maar één bezoeker ontvangt tijdens het bezoekuur, zoals in de regels staat. Het is voorlopig niet toegestaan om na een tijdje te wisselen zodat iemand anders bij een patiënt kan zijn.