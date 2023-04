Man (20) miljonair na jackpot: moeder gelooft hem niet

De man bezocht samen met drie vrienden het casino, het was zijn derde bezoek ooit aan de vestiging. Hij zou slechts één euro in de bekende speelautomaat Mega Millions Jackpot hebben gegooid toen hij plots verrast werd.

Telefoon

„Toen in zijn bonusspel de jackpot viel schreeuwde hij direct dat hij miljonair was geworden”, schrijft de dienstdoende duty manager op de website van Holland Casino. „Even later is hij zijn moeder gaan bellen om te vertellen wat er gebeurd was, zij geloofde hem in eerste instantie niet. Vervolgens kreeg ik de telefoon van de gast in mijn handen gedrukt om zijn moeder te vertellen dat hij wel degelijk gewonnen had.”

Het casino heeft vorig jaar de meest bekende speelautomaat, de Mega Millions Jackpot, vernieuwd. Bij deze nieuwe automaat kunnen spelers met een inzet van één euro al miljonair worden.